Ma kilometr średnicy i zbliża się do Ziemi. W niedziele będzie najbliżej naszej planety

Tak też będzie i tym razem. Według danych dostarczanych przez NASA planetoida tym razem minie nas w odległości 4 000 000 kilometrów, czyli znajdzie się dziesięć razy dalej niż Księżyc. Czy to blisko, czy jednak daleko? Zależy jak na to spojrzeć. Patrząc na odległości, jakimi posługujemy się na co dzień, jest to naprawdę ogromna odległość. Gdzieś tam, cztery miliony kilometrów od Ziemi przeleci sobie skała o rozmiarach 1 kilometra. Nikt tego nawet nie zauważy. Z drugiej strony jednak warto sobie uświadomić, że taką odległość Ziemia pokonuje w zaledwie 40 godzin. Hipotetycznie, gdyby zatem planetoida pojawiła się w tym samym miejscu dwa dni wcześniej na jej trasie mogła stanąć nasza planeta. Zważając na to, że Ziemia w ciągu roku pokonuje niemal miliard kilometrów, to zbliżenie w tym samym czasie do innego obiektu na odległość 4 milionów kilometrów wydaje się naprawdę "bliskim przelotem".