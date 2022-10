Jak zmniejszyć zużycie gazu? Sprawdzone sposoby na obniżenie rachunków

Niezależnie czy ogrzewamy węglem, gazem czy innym źródłem, szczególną uwagę należy poświęcić oknom, bo to właśnie one są głównym źródłem wymiany ciepła pomiędzy domem a środowiskiem zewnętrznym. Poprawnie wyregulowane okno na zimę stanowi niezbędną izolację, która nie pozwala utracić ciepła, a jednocześnie nie pozwala zimnemu powietrzu wejść do budynku.