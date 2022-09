Wietrzenie mieszkania a ogrzewanie. Jak wietrzyć dom zimą? Instrukcja

Firany i zasłony również mają swój udział w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w mieszkaniu. W okresie jesienno-zimowym powinniśmy łapać każdy promień słońca, odsuwając zasłony i rolety kiedy na niebie pojawia się słońce. Dzięki temu wpadające do mieszkania promienie ogrzeją znajdujące się zasięgu słońca przedmioty, które oddadzą ciepło do pomieszczenia. Z kolei w nocy jak i podczas pochmurnych dni powinniśmy zadbać o zasłonienie okien firanami, tak by stanowiły one warstwę izolacyjną i nie przepuszczały ciepłego powietrza. Jeszcze lepiej do tego celu służą specjalne zasłony termiczne, ktore zimą izoluję ciepło wewnątrz mieszkania, a latem na zewnątrz.