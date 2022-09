Regulacja okien na zimę to prosty sposób na zachowanie ciepła w domu. Jak to zrobić samemu?

Regulacja okien różni się w zależności producenta, jednakże w zdecydowanej większości przypadków sprowadza się do ustawienia rolek ryglujących. Rolka ryglująca to część systemu okucia okna, która odpowiada za dociśnięcie skrzydła do ramy - innymi słowy to od jej pozycji zależy jak szczelnie okno po zamknięciu "przylega" do ramy.