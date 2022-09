Biokominek od drewna woli alkohol. Czy ogrzejemy się nim zimą? Ile daje ciepła?

Pewnie dla wielu osób biokominek nie był rozważany jako metoda ogrzewania domu lub mieszkania. Mógł to być dodatkowy argument, ale można się domyślać, że głównie chodziło o wygląd. Biokominek można zainstalować wszędzie tam, gdzie montaż tradycyjnego jest niemożliwy. Choć tak naprawdę lepiej by było, gdyby na to rozwiązanie stawiali nawet ci, którzy mogą palić drewnem.