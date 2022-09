Jak tanio ogrzać mieszkania i domy? Polacy sprawdzają piece, grzejniki, promienniki a nawet kozy

Mimo wszystko uwadze nie ucieka fakt, że niedoskonałości kozy nie odstraszają Polaków szukających ciekawych urozmaiceń wnętrz lub po prostu alternatywnych sposobów na ogrzewanie mieszkania. Bowiem koza, w zależności od wielkości i typu to wydatek od 1500 złotych do kilku tysięcy złotych, natomiast koszty opału zależą od typu surowca opałowego w kozie. Wiele z posiadaczy pieców wolnostojących koszt eksploatacji kozy ogranicza do kosztów utrzymania, opalając za pomocą lokalnie dostępnego drewna.