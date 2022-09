Gdyby rok temu, w czasie pandemii, ktoś powiedział, że to będzie główny temat debaty publicznej kilkanaście miesięcy później, to aż echo by się niosło od zbiorowego pukania się w czoło. A tymczasem jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Węgiel kosztuje kilka razy więcej niż rok temu, a nawet jeżeli ktoś jest w stanie sobie na niego pozwolić, to istnieje realne ryzyko tego, że nie będzie miał go gdzie kupić. Rosja właśnie zakręciła dopływ gazu gazociągiem Nord Stream 1, a… zima 2022/2023 nadchodzi.