W mieszkaniu może być cieplej. Wystarczy zawiesić zasłony termiczne

Zapowiedzi kryzysu energetycznego sprawiają, że w tym roku zupełnie inaczej podchodzimy do tematu ogrzewania mieszkań i domów. Znajdą się pewnie tacy, którzy powiedzą, że przesada jest niewskazana. W końcu nie będzie to pierwsza zima w historii, na dodatek długoterminowe prognozy pogody na zimę 2022/23 nie zwiastują wyjątkowych mrozów. Nie da się jednak ukryć, że działania Rosji zdestabilizowały rynek energetyczny, co odbija się na cenach węgla czy gazu.