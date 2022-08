Jak oszczędzać jedzenie i na jedzeniu? Oto najlepsze aplikacje w służbie brzucha i portfela

Uratuj czyjeś jedzenie przed wyrzuceniem. Too Good To Go pozwala zgarnąć świetne posiłki w świetnych cenach. Too Good To Go to na ten moment najpopularniejsza aplikacja służąca "ratowaniu żywności". Jej działanie jest bardzo proste: lokale gastronomiczne pozwalają odebrać żywność, która i tak nie zostanie sprzedana i trafiłaby do kosza, za część pełnej ceny.