Przełom w leczeniu bólu. Zamrożą nerwy i je zregenerują. Miliony ludzi przestaną cierpieć

W eksperymencie amerykańskich naukowców średni czas od urazu do zabiegu wynosił 9,5 roku. Nie odnotowano żadnych komplikacji ani zdarzeń niepożądanych związanych z zabiegiem, a wszyscy pacjenci z czasem powrócili do swoich dawnych sił - co zdaniem uczonych potwierdza regenerację nerwu poddanego zabiegowi. U sześciu z ośmiu pacjentów objawy bólowe uległy radykalnej poprawie po regeneracji - co zostało odzwierciedlone w postaci łącznego spadku o 4,6 punktu w skali bólu opracowanej na podstawie wizualnej skali analogowej. Średni czas od zabiegu do uzyskania najniższego wyniku w skali wynosił niecałe dwa lata.