FIFA 23 to ostatnia FIFA w historii. Wersję pudełkową możesz mieć przed innymi - zobacz jak

Już dziś w usłudze Allegro rusza przedsprzedaż gry, pod tym adresem. Ta potrwa do 26 września. Jeżeli klient wybierze opcję dostawy do automatu paczkowego Allegro One Box, gra będzie dostarczona tam jeszcze przed premierą - z możliwością odbioru 30 września o godzinie 00:01. Czyli na długo przed otwarciem jakiegokolwiek sklepu z grami wideo. Dostawa do Allegro One Box jest darmowa, w tym dla osób nie będących członkami programu lojalnościowego Allegro Smart.