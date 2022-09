Bang, strzelam skanerem w towary. Kaufland uruchamia piloty K-SCAN, świetnie to działa - relacja

Jestem najspokojniejszym człowiekiem na świecie, ale kasy samoobsługowe wywołują we mnie szokujące pokłady frustracji. Wykładanie, ważenie, czekanie na obsługę - wszystko to sprawia, że wolę stać w kolejce przy tradycyjnej taśmie niż korzystać z tych pseudo-automatycznych potworków. Dzięki skanerom korzystanie z kas samoobsługowych zostaje ograniczone do niezbędnego minimum i to jest świetne. Jest szybciej, łatwiej i prościej.