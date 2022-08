Znaleźli sposób na klientów, którzy kupują cyfrowe usługi w Turcji. To może być koniec tanich zakupów przez VPN

Geofencing, geoblocking i geoblokady. Są to pojęcia Polakom akurat całkiem dobrze znane. Odkąd internet stał się nie tylko siecią do wymiany informacji, ale też cyfrowym targowiskiem - sprzedawcy i dostawcy usług stanęli pod zupełnie nowym wyzwaniem. W erze tradycyjnego handlu, kiedy to klient musiał pofatygować się do sklepu bądź punktu usługowego by wydać pieniądze, łatwo było dostosowywać ofertę do specyfiki danego rynku.