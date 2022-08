Switch mocno zmniejsza pudełko. To skutek globalnego problemu

Z perspektywy producenta najważniejszą zmianą jest możliwość załadunku większej liczby produktów dla każdego transportu, niż miało to miejsce wcześniej. Chociaż zmniejszenie wymiarów o 20 proc. nie wydaje się gigantyczną zmianą, w ujęciu globalnego łańcucha dostaw przekłada się na dodatkowe tysiące konsol na sklepowych półkach. Dla klienta będzie to oznaczać łatwiejszy dostęp do Switcha i lepsze wyposażenie sklepów. Dodatkową wartością jest mniejsze zużycie materiału papierniczego, chociaż nie ma się co łudzić, że to pobudki ekologiczne stoją za decyzją Nintendo.