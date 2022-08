Franko żyje! Kultowa polska gra wraca z Tuskiem i milicją

Chociaż Fists of Violence to nieformalny następca nieudanego Franko 2, mówimy o zupełnie nowym projekcie, powstającym kompletnie od zera. Świeże podwaliny pozwoliły studiu Blue Sunset Games zaimplementować do rozgrywki nowe pomysły, jak możliwość jazdy pojazdami. Co świetne, całą produkcję będziemy mogli przejść w trybie kooperacji, "czyszcząc ulicę z badziewia" razem ze znajomym.