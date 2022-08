Death Stranding w Game Passie, ale nie na wszystkim zagrasz

Już od dłuższego czasu ptaszki ćwierkały o tym, że Death Stranding trafi do Game Passa. Microsoft potwierdził to właśnie oficjalnie na swoim oficjalnym profilu, a zapowiedź dodania gry do tej biblioteki pojawiła się również na stronie 505 Games. Produkcja dołączy do bazy już za cztery dni, czyli 23 sierpnia 2022 r.