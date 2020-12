Nie jest żadną tajemnicą, że wizjonerski producent gier Hideo Kojima oraz pracownicy studia CD Projekt mają się ku sobie. Owocem tej znajomości jest najnowsza aktualizacja gry Death Stranding na PC, dodająca do gry wiele elementów z Cyberpunka 2077.

Hideo Kojima zbudował medialną relację z CD Projektem. Wizjoner odpowiedzialny za serię Metal Gear Solid odwiedził stoisko Redów na TGS 2019., pozując z cosplayerką przebraną za V oraz stojąc przy futurystycznym motocyklu. Kojima otrzymał także od polskiego studia limitowaną kurtkę cyberpunka, którą chwalił się w mediach społecznościowych. Japończyk gościł również w studio CD Projektu, co upamiętniają krążące w sieci zdjęcia.

Współpraca Hideo Kojimy i CDP RED sięga głębiej niż zdjęcia w mediach społecznościowych.

Nie będę zdradzał niespodzianek osobom, które nie grały jeszcze w Cyberpunka 2077. Zaznaczę tylko, że fani Death Stranding powinni się uważnie rozglądać podczas wizyty w niezwykle drogim, niezwykle eksluzywnym hotelu znajdującym się na terenie Night City. Na pewno znajdziecie tam coś, co wygląda bardzo znajomo i co wywoła szczery uśmiech na waszych twarzach.

Death Stranding miało premierę na długo przed Cyberpunkiem 2077, ale to nie przeszkadza Kojimie w powiększaniu swojej gry o zawartość inspirowaną polskim hitem. Wersja gry na komputery osobiste właśnie otrzymała aktualizację nawiązującą do Cyberpunka 2077. W jej skład wchodzą m.in. okulary Johnny’ego Silverhanda, pojazd firmy Arch współnależącej do Keanu Reevesa, mechaniczna ręka głównego bohatera ułatwiająca walkę oraz makijaż wyglądający jak implanty twarzy.

Co jeszcze lepsze, aktualizacja wprowadza do Death Stranding sześć zupełnie nowych misji pobocznych, w których mają się pojawiać postaci i motywy z gry CDP RED. Gdyby tego było mało, Hideo Kojima rozwija mechanikę swojej gry o znane z Cyberpunka hakowanie! Od teraz naramienny Odradek służący graczowi potrafi wyłączać sonary przeciwników, a także powodować spięcia i przeciążenia wrogich jednostek oraz pojazdów.

Wciąż nie wiadomo, czy cyberpunkowa aktualizacja pojawi się na PlayStation 4.

Na ten moment nie ma żadnego oficjalnego komunikatu odnoszącego się do wydania nowej zawartości dla Death Stranding na PS4. Gdyby aktualizacja ominęła platformę Sony, nie byłby to pierwszy tego typu przypadek. Wcześniej Kojima Productions wydało aktualizację inspirowaną serią Half Life, która nigdy nie znalazła się na PlayStation 4.

Pozostając przy Death Stranding, tytuł w wersji na PC jest aktualnie tańszy o połowę. Promocja dotyczy tytułu dystrybuowanego za pośrednictwem Steam oraz Epic Games Store. Warto dać mu szansę, to bardzo ciekawa produkcja, chociaż złośliwi nazywający ją symulatorem kuriera.