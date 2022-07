Świetne funkcje w goglach VR do PlayStation 5. Sony pokazało możliwości PS VR2

Gracze będą mieli dostęp do funkcji nazywanej w języku angielskim see-through, co można przetłumaczyć jako "widzenie przez", bezpośrednio w menu, ale można odpalić ją też poprzez wciśnięcie guzika na obudowie. Przyda się to w sytuacji, gdy gogle są już na głowie, ale użytkownik orientuje się, że nie wie, gdzie odłożył kontrolery (w przypadku PS VR trzeba było zdejmować headset, by odszukać PS Move'y, DualShocka 4 alb Aim Controller).