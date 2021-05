Twórcy gier wygadali się na temat PSVR2. Dostaniemy topowe, unikalne gogle wirtualnej rzeczywistości

Sony już kilkukrotnie potwierdziło prace nad goglami nowej generacji do gier wirtualnej rzeczywistości, jednak firma bardzo silnie dozuje informacje związane z PSVR2 (nazwa redakcyjna). Wygadali się za to sami producenci gier wideo.

W przypadku nowych konsol i platform do gier źródłami przecieków bardzo często nie są pracownicy samego producenta sprzętu, ale współpracujące z nim podmioty trzecie. Wszakże to nikt inny jak pracownik firmy sprzątającej wykonał pierwsze na świecie zdjęcie konsoli deweloperskiej PlayStation 5, uchwycone w jednej z siedzib Ubisoftu.

Źródłem najnowszych przecieków na temat PSVR2 są pracownicy zewnętrznych studiów, którzy będą tworzyć gry na nową generację gogli wirtualnej rzeczywistości. Informacje dotyczące PSVR2 uzyskało UploadVR - jedno z najpopularniejszych mediów poświęconych grom w wirtualnej rzeczywistości. Redakcja UploadVR pisze, że potwierdziła informacje w kilku różnych źródłach. Biorąc pod uwagę renomę oraz pozycję tego serwisu, przecieki można traktować jako prawdopodobne.

PSVR2 zaoferuje obraz w rozdzielczości 4000 na 2040 pikseli, przeganiając zdecydowaną większość gogli na rynku.

Z rozdzielczością obrazu wynoszącą 2000 na 2040 pikseli dla jednego oka, PSVR2 radykalnie przebija parametry pierwszego PSVR, z rozdzielczością 960 na 1080 pikseli dla jednego oka. Łączna rozdzielczość obrazu wynosząca 4000 na 2040 pikseli stawia PSVR2 powyżej takich gogli VR jak HTC Vive Pro, Oculus Quest 2 czy nawet Valve Index. Otrzymamy więc absolutnie topowe rozwiązanie, przynajmniej w obszarze rozdzielczości. Lepszy będzie wyłącznie HP Reverb G2.

Jako szczęśliwy i bardzo zadowolony z zakupu posiadacz gogli Oculus Quest 2, zacieram ręce. Już w samodzielnych goglach Oculusa obraz jest tak wyrazisty, że nie mam żadnych powodów do narzekania. W przypadku PSVR2 wyświetlane treści będą jeszcze ostrzejsze, co wpłynie na atrakcyjność złożonych scen w tych najbardziej rozbudowanych grach VR. Mniam.

Będąc przy rozdzielczości i klarowności obrazu, według UploadVR Sony wykorzysta technologię śledzenia ruchu gałek ocznych nazywaną foveated rendering. Na podstawie uzyskanych informacji gogle będą dynamicznie skalować rozdzielczość, zwiększając ją tam, gdzie patrzy użytkownik. W ten sposób PSVR2 z jednej strony zoptymalizuje zasoby konsoli PlayStation 5, ale z drugiej zaoferuje obraz wysokiej jakości tam, gdzie jest to potrzebne.

Doskonała wiadomość: PSVR2 otrzyma własne czujniki, nie musimy korzystać z zewnętrznych sensorów.

Prawdziwe kontrolery do nowego zestawu VR zaprezentowane przez Sony

Do teraz mam w pamięci okropne doświadczenie, jakim było rozkładanie w mieszkaniu sensorów wymaganych przez pierwsze HTC VIVE. To był prawdziwy koszmar zarówno dla mnie, jak i dla domowników. Tamte czujniki na statywach… brrr. Koszmar. Pierwsze PSVR ułatwiało sprawę, ponieważ potrzebowaliśmy wyłącznie kamery PlayStation podłączonej do konsoli. Niestety, coś za coś. PS Camera była bardziej zawodna i mniej dokładna od rozwiązań dla gogli na PC.

Nowoczesne zestawy VR takie jak Oculus Quest 2 czy Valve Index posiadają zestaw wbudowanych sensorów, dzięki którym nie musimy umieszczać w pomieszczeniu zewnętrznych kamer ani czujników. Dokładnie tak samo ma to działać w przypadku PSVR2. Gogle oraz bezprzewodowe kontrolery będą na tyle samodzielne, by nie męczyć użytkownika dodatkowymi akcesoriami. Wszystko dzięki wbudowanym kamerom. Bardzo mnie to cieszy.

UploadVR wskazuje ponadto, iż w goglach mogą zostać umieszczone silniki haptyczne. Te na pewno pojawią się w bezprzewodowych kontrolerach ujawnionych przez Sony kilka tygodni temu. Wzbogacenie dotykowego doświadczenia również o głowę użytkownika może być naprawdę ciekawym doświadczeniem… do momentu, gdy nie poczuję na karku czyjegoś oddechu grając w horror VR. Biorąc pod uwagę, jak subtelne i dokładne jest działanie haptyki w nowym kontrolerze Sony, efekt może być piorunujący.

Niestety, po raz kolejny potwierdzają się informacje dotyczące kabla łączącego gogle z konsolą.

Kto raz zakosztował pełnej wolności oferowanej przez gogle Oculus Quest 2, ten doskonale wie, że z tej drogi nie ma powrotu. Dopiero w pełni bezprzewodowa rozgrywka sprawiła, że do gogli VR wracam regularnie. Przynajmniej raz w tygodniu. Niestety, w przypadku PSVR2 będziemy musieli podłączać urządzenie do konsoli PlayStation 5 przy pomocy kabla USB-C.

Dobra wiadomość jest za to taka, że w przeciwieństwie do pierwszego PSVR, nie będziemy musieli korzystać z dodatkowej kostki przesyłowej, mnożącej kable i zabierającej miejsce w szafce RTV. Wystarczy jeden kabel, który włożymy do gniazda USB-C znajdującego się na froncie PS5. Jakościową zmianą na plus będzie ujednolicenie standardu łączności, ponieważ bezprzewodowe kontrolery naładujemy przy pomocy łącza USB-C, tak samo jak pady DualSense. Kto męczył się z zestawem PSVR + Move + Aim Controller, może odetchnąć z ulgą.

Wciąż nie znamy daty premiery, nazwy, ceny ani nawet wyglądu nowych gogli VR od Sony .

Grafiki nie przedstawiają PSVR2. Gogle to projekt fanów z kanału VR4Player.fr