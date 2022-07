Usługa InPostu do robienia zakupów spożywczych w nowych miastach. InPost Fresh zwiększa zasięg

Do obsługi Paczkomatów służy aplikacja InPost, ale to nie jedyny program w ofercie InPostu. Użytkownicy są zachęcani na każdym kroku do pobierania InPost Fresh. Ta udostępniona pod koniec ubiegłego roku apka służy do robienia zakupów spożywczych bez wychodzenia z domu w sklepach z sieci Makro i Carrefour. Z początku mogli skorzystać z tego udogodnienia jedynie mieszkańcy Warszawy, Krakowa i Łodzi, ale usługa poszerza swój zasięg i trafia do nowych lokalizacji.