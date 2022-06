Sprzedażowa rewolucja dla każdego. Przesyłki OLX z Paczkomatów InPost nadasz bez etykiet

Kiedy drukuję i naklejam etykiety na paczki ze sprzedanymi towarami, często zastanawiam się, jakby to było, móc po prostu wrzucić paczkę do Paczkomatu, bez korzystania z żadnych aplikacji, a InPost zająłby się całą resztą, dostarczając przesyłkę prosto we wskazane miejsce. Okazuje się, że takie rozwiązanie jest już możliwe dla każdej transakcji z Przesyłką OLX.