Istotne byłoby również to, że jej nowy partner Shopee zapewnia "najbardziej ekologiczną formę dystrybucji przesyłek". Nadawanie przesyłek z wykorzystaniem usług InPostu ma pomóc w obniżeniu emisji dwutlenku węgla do atmosfery nawet o 75 proc. w porównaniu do indywidualnych dostaw do domów.