Nowa funkcja. Włóż pusty karton do Paczkomatu i zobacz, co się stanie

Ekologiczne pudełko po odebraniu zakupów należy złożyć i odłożyć do maszyny, co pozwoli wykorzystać EkoBox ponownie przy innym zamówieniu z e-sklepu Modivo. Co istotne, nie trzeba nawet pudełka odkładać do tego samego okienka, z którego wyjęliśmy przesyłkę - można odnieść je do dowolnego Paczkomatu (i to dobra decyzja - klienci w kolejce nie będą się wkurzać).