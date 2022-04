Rogozin chce budować własne moduły na chińską stację kosmiczną. Ciekawe, czym je dostarczy

Co szczególnie jednak przykuło moją i nie tylko moją uwagę jest stwierdzenie, że Rosja jest zainteresowana współpracą z Chinami przy budowie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong. W tym samym wywiadzie co powyżej, Rogozin stwierdził, że Rosja mogłaby budować moduły tejże stacji kosmicznej. No może i Rosja mogłaby budować, jednak wątpliwe jest to, czy Chiny są zainteresowane takimi modułami. Budowa stacji kosmicznej Tiangong jest od dawna precyzyjnie zaplanowana. W tym roku do modułu Tianhe dołączą jeszcze dwa moduły i tyle. Do końca roku stacja będzie gotowa.