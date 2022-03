Nie ma sensu powtarzać tego, co już się wydarzyło. Wszystkie technologie możliwe do wykorzystania na stacjach kosmicznych już wykorzystaliśmy. Trzymanie załogi w metalowych beczkach na orbicie tylko po to, aby jeździli tam na rowerku stacjonarnym i przesyłali nagrania, na których mówią "Cześć" i "Szczęśliwych wakacji" całej ludzkości nie ma żadnego sensu. To już powinniśmy zostawić w przeszłości. To, co dało się zrobić na pokładzie stacji w zakresie badań biomedycznych, zostało już zrobione. Trzeba iść dalej! I tak jak już mówiłem, ponownie człowiek będzie potrzebny w kosmosie tylko tam, gdzie nie poradzi sobie sonda automatyczna.