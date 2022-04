Jaką rewolucję zapewnią konsole bieżącej generacji? EA Sports, ci od gier FIFA i NHL, mają odpowiedź

Nie licząc kilku wyjątków, konsole do gier zazwyczaj projektowane są w taki sposób, by najdroższym i najbardziej zaawansowanym ich elementem był układ graficzny. To założenie wydaje się słusznym, bowiem oprawa wizualna gier to zazwyczaj najbardziej wymagający od sprzętu ich element. Wielu jest jednak zdania, że cięcie kosztów na innych podzespołach konsol zaszło w toku ich ewolucji zbyt daleko. Najlepszym na to przykładem jest Xbox One X, o całkiem wydajnym procesorze graficznym nawet na dzisiejsze standardy, któremu towarzyszą relatywnie prymitywny CPU i powolna pamięć.