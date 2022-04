Co prawda w przypadku topowej konsoli Microsoftu i tak mało kto narzeka na temperaturę oraz generowany przez nią hałas, bo to od początku była całkiem niezła konstrukcja, ale jeśli uda się je zmniejszyć, to nikt nie będzie narzekał. To samo tyczy się mniejszego poboru prądu - dzięki temu granie byłoby tańsze.