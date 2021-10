To jednak stare dzieje, a AMD jest dla Microsoftu strategicznym partnerem. Konsole Xbox One i Xbox Series we wszystkich swoich odmianach wykorzystują CPU i GPU właśnie od AMD. Układy Ryzen są też stosowane w komputerach Microsoft Surface Laptop, czyli w sztandarowych notebookach z Windowsem. Nie to by Intel czy Qualcomm zeszli na dalszy plan, ale to AMD na dziś w największym stopniu uzupełnia pracę działu hardware’owego Microsoftu.