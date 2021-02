Narzekaliście na EA? No to nową grę Star Wars: Hunter stworzy Zynga. Tak, ta od Farmville

Podczas konferencji Nintendo Direct otrzymaliśmy zapowiedź nowej gry z uniwersum Gwiezdnych wojen. Licencję na nią zdobyła Zynga, a nadchodzące Star Wars: Hunters napiszą ludzie odpowiedzialni za Farmville, którzy chcą spróbować swoich sił w segmencie strzelanin free-2-play.

Kilka lat temu Disney, który przejął markę Gwiezdne wojny, pogrzebał zasłużone studio Lucastarts i sprzedał licencję na gry w uniwersum wykreowanym przez George’a Lucasa firmie EA. Gracze myśleli, że zasypią ich nowe produkcje na miarę Jedi Knight: Jedi Outcast, Knights of the Old Republic i Republic Commando, ale elektronicy nie potrafili złapać wiatru w żagle (a na domiar złego przy premierze Star Wars Battlefront 2 przestrzelili sobie oba kolana).

Dopiero w ostatnim czasie coś się ruszyło za sprawą przygodowego Star Wars Jedi: Fallen Order oraz skupiającej się na walkach myśliwców sieciowej strzelaniny Star Wars: Squadrons, ale to takie typowe na „za mało, zbyt późno”. Nie są to w dodatku produkcje AAA z tej najwyższej półki pokroju Red Dead Redemption 2 czy Cyberpunka 2077. Disney w końcu zaś uznał, że umowy na wyłączność z Electronic Arts nie przedłuży, co otworzyło drogę do odległej galaktyki innym studiom.

Kolejnymi firmami, które zrobią grę w uniwersum Star Wars, są Ubisoft i… Zynga

Informację o tym, iż swoją gwiezdnowojenną produkcję przygotuje studio odpowiedzialne za takie serie jak Assassin’s Creed, Far Cry czy Watch Dogs, otrzymaliśmy już jakiś czas temu. Pojawiła się ona zaraz po ogłoszeniu rewitalizacji marki Lucasfilm Games i już wtedy Disney zapowiadał, że to dopiero początek ogłoszeń związanych z grami Star Wars. Ptaszki zaczęły przy tym ćwierkać, że swoje trzy grosze dorzuci tutaj Zynga… i tak właśnie się stało.

Informację o współpracy pomiędzy Disneyem i twórcami zamkniętego już Farmville podano oficjalnie podczas pierwszej od blisko dwóch lat konferencji Nintendo Direct. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, iż Zynga, znana przede wszystkim za sprawą gier przeglądarkowych we Flashu, które odpalało się bezpośrednio na Facebooku, przygotuje strzelaninę free-2-play o tytule Star Wars: Hunters i… wyda ją jeszcze w tym roku na przenośną konsolę marki Nintendo oraz smartfony.

Niestety jak na razie o Star Wars: Hunters nie wiemy zbyt wiele.

Jedyny pewnik jest taki, iż Zynga szykuje nam produkcję typu free-2-play, której akcja ma być osadzona pomiędzy filmami „Powrót Jedi” oraz „Przebudzenie Mocy”. Gracze wcielą się w Rebeliantów, żołnierzy Imperium i łowców nagród, a na zwiastunie widać wojownika Wookie’ech oraz tajemniczą postać dzierżącą czerwony miecz świetlny.

Można też rozsądnie założyć, iż produkcja będzie w jakiś sposób powiązana z serialem „Mandalorianin”. Jednak czy będzie to tylko arena do rozgrywek drużynowych typu deathmatch, czy też pojawi się tu tryb battle royale lub np. asymetryczna rozgrywka, podczas której jedna ofiara ucieka przed wieloma łowcami? To pytanie jest otwarte, a przyszłość ciągle w ruchu jest.