Nintendo pokazało nowe gry. Na Switchu zagramy m.in. w Splatoon 3, Mario Golf i Star Wars Hunters

O 23:00 polskiego czasu Nintendo rozpoczęło internetową prezentację poświęconą nowym grom dla konsoli Nintendo Switch. Trzęsienia ziemi zabrakło, ale posiadacze handheldów mogą liczyć na kilka świetnie zapowiadających się tytułów.

Najnowszy Nintendo Direct został poświęcony grom, które pojawią się na Nintendo Switchu w niedalekiej przyszłości. Wyjątek od tej reguły stanowił Splatoon 3, zapowiedziany na odległy 2022 rok. Nim dojdzie do premiery kolejnej części świetnej serii, posiadacze Switcha będą mieli okazję do zagrania w wiele innych, ciekawych produkcji. Poniżej zebraliśmy wszystkie, które zostały zaprezentowane podczas pokazu online.

Nintendo Direct z lutego 2021 - wszystkie zaprezentowane gry, dodatki i rozszerzenia.

Animal Crossing: New Horizons poszerzy się o kolejną dodatkową zawartość. Tym razem do niezwykle popularnej i niezwykle dochodowej gry na wyłączność dla Switcha trafią zestawy przedmiotów inspirowane serią Super Mario.

Mario Golf: Super Rush to nowa odsłona golfowych przygód wąsatego hydraulika. Mario jest związany długą tradycją z grami golfowymi, które w większości są naprawdę dobrymi produkcjami. Zwłaszcza w multiplayerze.

Super Smash Bros. Ultimate doczeka się kolejnych grywalnych wojowniczek. Do popularnej bijatyki dołączają Pyra i Mythra - bohaterki z innej gry na wyłączność dostępnej na konsoli Nintendo Switch: Xenoblade Chronicles 2.

The Legend of Zelda: Skyward Sword powraca w nowej wersji HD. Wyższa rozdzielczość i dopasowanie sterowania do ruchów Joy-Conami to tylko część z ulepszeń, jakie otrzyma port popularnej gry na stacjonarne Wii. Już nie mogę się doczekać wymachiwania mieczem przed ekranem telewizora.

Fall Guys: Ultimate Knockout pojawi się na Switchu. Popularna gra sieciowa miała swoje pięć minut na PlayStation 4, dzięki abonamentowi PS Plus. Teraz producenci Fall Guys liczą na nowy zastrzyk popularności, właśnie dzięki edycji na handheld Nintendo.

Ghosts 'n Goblins Resurrection przywraca do życia kultową grę platformową sprzed dekad. Nowa jest nie tylko ulepszona oprawa graficzna, ale także możliwość grania w kooperacji. Nasz towarzysz może wybrać jedną z trzech postaci o zróżnicowanych metodach wspomagania pierwszego gracza.

Hyrule Warriors: Age of Calamity doczeka się przepustki sezonowej. Jej posiadacze mogą liczyć na dwie fale nowej zawartości, na którą składają się dodatkowe postacie, unikalne bronie oraz nowe umiejętności dla już dostępnych herosów. Przepustka sezonowa wydaje się pokłosiem zaskakująco dobrej sprzedaży Age of Calamity - znacznie lepszej niż zakładali producenci tej gry.

Miitopia nieoczekiwanie pojawi się na Switchu. Gra była wcześniej dostępna na konsoli Nintendo 3DS, wykorzystując awatary Mii naszych przyjaciół i znajomych. Wersja dla Switcha ma posiadać bardziej rozbudowany kreator postaci oraz oczywiście nieco ulepszoną oprawę wizualną.

Outer Wilds to powszechnie wychwalana gra niezależna, która pojawi się także na konsoli Nintendo Switch. Trójwymiarowy tytuł może nie wygląda przesadnie spektakularnie na platformie Japończyków, za to wszyscy, którzy w Outer Wilds już grali, wyrażają to samo stanowisko: warto dać szansę.

Samurai Warriors 5 to kolejna po Hyrule Warriors: Age of Calamity gra z subgatunku musou na konsoli Nintendo Switch. Gracz będzie siekał dziesiątki wrogów jednocześnie widocznych na ekranie, podążając za historią Nobunagi Ody oraz Mitsuhidego Akeshiego.

Legend of Mana Remaster to wskrzeszenie ukochanej, kultowej w pewnych kręgach produkcji jRPG. Ulepszona wersja klasyka sprzed dekad doczeka się wielu usprawnień, w tym ulepszonej ścieżki dźwiękowej, panoramicznych proporcji, wyższej rozdzielczości czy nawet możliwości omijania losowo generowanych potyczek z przeciwnikami.

Tales From the Borderlands to jedna z najlepszych przygodówek od studia Telltale. Teraz historię osadzoną między Borderlands 2 oraz Borderlands 3 mogą poznać posiadacze Nintendo Switcha. Przyda się do umilenia oczekiwania na kolejną odsłonę The Wolf Among Us od tych samych producentów.

Stubbs the Zombie to próba odgrzania bardzo starego kotleta na stosunkowo młodej konsoli. Trójwymiarowa produkcja pozwalająca wcielić się w tytułowego żywego trupa wygląda jak łatwy skok na kasę, chociaż lata temu tytuł miał swoich fanów. Jeśli jeszcze nie ulegli rozkładowi, operacja może się udać.

No More Heroes 3 to jedna z gier na wyłączność dla konsoli Nintendo Switch. Odważny zwiastun pokazuje fragmenty rozgrywki i… cóż, mnie nie przekonuje. Tytuł prezentuje się bardzo nierówno, chociaż nie można odmówić mu oryginalności oraz niezwykle ciekawej linii artystycznej.

Plants vs. Zombies: Battle for the Neighborville Complete Edition to kolejna propozycja dla tych posiadaczy konsoli Nintendo Switch, którzy lubią sieciową rozgrywkę opartą na rywalizacji. Jednocześnie pogodna oprawa tego tytułu sprawia, że ten jest odpowiedni również dla młodszych miłośników multiplayera.

DC Super Hero Girls Teen Power to kolejna propozycja skierowana do młodszych odbiorców, pozwalająca wcielić się w superbohaterkę z prawdziwego zdarzenia. Dzieci podobno uwielbiają bajkę na licencji DC, dlatego gra również może się im spodobać.

Neon White to absolutnie wyjątkowe połączenie pierwszoosobowej strzelaniny z… grą karcianą. Tytuł niezależnego studia jest jedyny w swoim rodzaju i z wielką przyjemnością dam mu szansę. Chociażby za sam pomysł.

Capcom Arcade Stadium to kolejna próba odcinania kuponów od kultowych i ukochanych gier retro ze stajni Capcomu. Oczywiście wydawca ma ku temu pełne prawo, ponieważ odpowiada za masę rewelacyjnych, kultowych tytułów sfinansowanych na przestrzeni kilku minionych dekad.

Famicom Detective Club to dwie gry szpiegowskie (sprzedawane osobno) podane w formie opowieści wizualnej. Jak sugeruje nazwa, oryginalna wersja tej gry pojawiła się jeszcze na konsoli NES, pamiętając 1988 rok. To pierwszy raz, kiedy produkcje będą oficjalnie wydane poza terytorium Japonii.

Ninja Gaiden: Master Collection to kolejna powracająca seria, chcąca wykorzystać wielką i stale rosnącą popularność konsoli Nintendo Switch. Master Collection składa się z trzech pierwszych odsłon Ninja Gaidena wraz ze wszystkimi dodatkami i ulepszeniami, jakie te otrzymały na przestrzeni czasu.

Star Wars Hunters będzie darmową grą sieciową, opartą na rywalizacji graczy. Hunters pozwoli nam wcielić się w kosmicznych łowców nagród, walczących ze sobą z perspektywy trzeciej osoby. Za tytuł odpowiada Zynga - kiedyś wielki lider gier mobilnych, dzisiaj jeden z wielu producentów na smartfony i tablety.

Project Triangle Strategy to świetnie zapowiadająca się taktyczna gra RPG od mistrzów gatunku ze Square Enix. Tytuł czerpie garściami z takich serii jak Fire Emblem czy Final Fantasy Tactics, dodając do tego rewelacyjną i niezwykle klimatyczną oprawę utrzymaną w stylu retro. Czekam!

Knockout City to kolejna próba wykrojenia sobie kawałka rywalizacyjnego tortu przez EA. Po tym jak Rocket Arena nie odniosła sukcesu, Elektronicy finansują następny niezależny projekt, tym razem wyglądający jak połączenie hero shootera w stylu Overwatcha z grą w zbijanego (dwa ognie!).

World's End Club jest kolejną zagadkową grą psychologiczną od studia odpowiedzialnego za takie serie jak Danganronpa i Zero Escape. Tym razem producenci zabierają nas w drużynową podróż po Japonii, urozmaicaną walkami z bossami oraz rozwijaniem relacji międzyludzkich. Jestem zaintrygowany.

SaGa Frontier Remastered to kolejny jRPG sprzed lat, który doczekał się drugiego życia. Za remaster odpowiada Square Enix, dlatego miłośnicy gatunku powinni być zadowoleni. Fanów oryginału kusi się nową grywalną postacią, nowym scenariuszem dla jednej z bohaterek oraz nowymi elementami rozgrywki.

Apex Legends już niebawem pojawi się na Switchu. Tytuł nie wygląda co prawda przesadnie imponująco, ale za to niczego mu nie brakuje pod względem zawartości. Darmowa gra battle royale zadebiutuje w eShopie już 9 marca 2021 roku.

Monster Hunter Rise doczekał się kolejnego zwiastuna. Na nim możemy zobaczyć zupełnie nowy tryb gry, polegający na powstrzymywaniu ataku kilku potworów jednocześnie, korzystając z defensywnych struktur takich jak pułapki i działa. Mając w pamięci mobilne odsłony na PSP i 3DS-a, już nie mogę się doczekać premiery.

Splatoon 3 pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku. Nintendo postanowiło jednak, że już teraz poinformuje fanów serii o istnieniu tego projektu. Z poprzednią odsłoną kolorowej strzelaniny spędziłem kilkadziesiąt godzin, więc jestem zdecydowanie na tak.