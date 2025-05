Apple pracuje nad składanym iPhone'em. Zastosuje technologię, jakiej nikt nie ma

Choć rynek składanych smartfonów z roku na rok staje się coraz większy, debiut składanego iPhone’a może nadać tej kategorii prawdziwego rozpędu. Jeśli firma rzeczywiście zaprezentuje elastyczny ekran z technologią in-cell touch, który będzie przystosowany do zginania, może to zapoczątkować nową generację urządzeń mobilnych. Pamiętajmy jednak, że na początku Apple będzie musiał przekonać swoich użytkowników do składanych smartfonów.