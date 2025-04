Huawei odpala komunijną promocję. Możesz skorzystać, nawet jeśli nie masz dziecka

Promocja wystartowała 18 kwietnia i potrwa przez ponad miesiąc aż do 1 czerwca lub do wyczerpania zapasów. Urządzenia w obniżonych cenach znajdziecie w oficjalnym sklepie Huawei, ale też i partnerów producenta - Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom oraz Komputronik. Z czasem będą pojawiać się kolejne fale promocji oraz kolejne sprzęty. Sprawdźmy, co jest do kupienia.