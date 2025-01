Robodziecko to nowe psiecko. Ubierzesz je w słodkie ubranka i włożysz do wózeczka

TCL Ai Me (tę nazwę wymawia się jak anglojęzyczne imię Amy) ma być „modularnym domowym robotem z AI”, który wyposażony jest w kamerkę. Za jej pomocą urządzenie może zarówno nagrywać to, co się przed nim znajduje, jak i wykorzystywać uczenie maszynowe do rozpoznawania obiektów, na które kieruje obiektyw.