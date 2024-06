Takich wózków w Polsce jeszcze nie było. Popularna sieć testuje fantastyczne rozwiązanie

Auchan poinformował, że jest pierwszą siecią handlową w Polsce, która wprowadza możliwość robienia zakupów z większym psem. Zwierzę do 10 kg lub do 25 kg może znaleźć się w specjalnej klatce ulokowanej pod koszykiem z zakupami. To więc nie to samo, co siedzisko dla dziecka, które jest w bardzo wielu wózkach, ale sens jest w sumie ten sam.