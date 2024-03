Nie tylko Biedronka. Kolejny duży sklep ułatwi internetowe zakupy

Partnerstwo z Wolt otwiera przed nami kolejną ścieżkę zwiększania zasięgu naszej sprzedaży internetowej oraz nowe możliwości w zakresie szybkich dostaw i dotarcia z naszą ofertą do nowych klientów. Jest to strategiczna odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Polaków, którzy poszukują w internecie nie tylko atrakcyjnych cen i wysokiej jakości produktów, ale również szybkości i wygody dokonywanych zakupów. Jestem przekonany, że dzięki tej współpracy nie tylko zyskamy wielu stałych klientów, ale przyczynimy się do dalszej popularyzacji zakupów przez internet w naszym kraju