Tak wygląda bijatyka nowej generacji. Gracze zachwyceni pokazem Virtua Fighter

Jednak nawet biorąc poprawkę na to, że mamy do czynienia z dokładnie wyreżyserowanym materiałem reklamowym, Virtua Fighter robi gigantyczne wrażenie. Szczególnie podoba mi się to, jak naturalnie reaktywna jest animacja blokowania u obu wojowników. W zależności od rodzaju i kierunku ataku, bohater blokuje inną kończyną oraz w inny sposób, co nadaje starciu niesamowitej filmowości.