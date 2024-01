Recenzja Tekken 8: najlepsza część od 17 lat, ale z dużą skazą

No właśnie: ofensywa. Tekken 8 promuje ją przy pomocy zupełnie nowego, niebieskiego paska Heat. Gdy gracz aktywuje go przyciskiem L1, jego ciosy są silniejsze, a sam staje się szybszy w określonych sytuacjach. Podczas spalania paska Heat gracz odblokowuje unikalną sekwencję ciosów, a nawet regenerację zdrowia. Heat, w przeciwieństwie do Rage Art, stanowi bardzo ciekawy, złożony i zniuansowany dodatek. Do tego wydłuża możliwości combo, również w powietrzu. Liczę, że Heat zostanie w serii na dłużej.