Zmiana czasu może zniknąć na dobre. Polska rusza do działania

Jeśli nie jesteście zwolennikami zmiany czasu, to szczególnie ucieszycie się, że już tyle zleciało. Zbliżamy się do końca wyznaczonego przez Unię okresu, a to oznacza, że dyskusja może rozpocząć się na nowo. I wygląda na to, że Polska odegra w niej istotną rolę.