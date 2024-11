Europa szykuje się na rewolucję z lotnictwie. Walka z ogniem i dźwiękiem

Ludzkość poleciała na Księżyc. Inżynierom uda się także opracować samoloty na wodór. Jednak same samoloty nie wystarczą. Dużym wyzwaniem jest zbudowanie całej infrastruktury, na przykład w celu produkcji wystarczających ilości neutralnego dla klimatu wodoru i transportu go na lotniska. Aby można było to osiągnąć w rozsądnym terminie, należy opracowywać to już teraz