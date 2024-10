x-kom przejmie dużą polską sieć sklepów. Oto co zyskają klienci

Sklep obecnie ma do dyspozycji 200 salonów zlokalizowanych w średnich i mniejszych miastach w całej Polsce, prowadzi także sklep internetowy neonet.pl. Co najciekawsze, x-kom w komunikacie prasowym przekazał, że "rozbudowana sieć sklepów Neonet strategicznie wzmocni zasięg salonów stacjonarnych x-kom". To akurat bardzo dobra wiadomość. Dlaczego? X-kom przede wszystkim skupia się na sprzedaży online i w całej Polsce ma 26 stacjonarnych salonów, głównie w dużych miastach.