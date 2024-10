Ostatni dzień Wielkich Okazji Prime. Te produkty kupisz taniej na Amazonie

AINOPE USB C na USB C 100W to wysokiej jakości kabel kompatybilny z technologią szybkiego ładowania. Trzymetrowy kabel wykonany z nylonu, jest wytrzymały i trwały, a jego konstrukcja z kątem prostym ułatwia ładowanie urządzeń w pozycji pionowej. Kabel obsługuje szybkie ładowanie do 100W oraz transmisję danych do 480 Mbps. W recenzjach serwisu Amazon użytkownicy chwalą go za wysoką jakość wykonania, wydajność i kompatybilność.