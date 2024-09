T-Mobile ma najnowsze Samsungi w świetnych cenach. Oszczędzisz ponad 1000 zł

Składane Samsungi nie należą do najtańszych smartfonów – za Z Flipa 6 trzeba zapłacić co najmniej 5199 zł, z kolei Z Fold 6 to kwestia 8699 zł. Oczywiście, jeśli mówimy o najniższych wersjach pamięciowych 256 GB - wyższe kosztują jeszcze więcej. Na szczęście T-Mobile ma promocję z okazji powrotu do szkoły, dzięki której telefony można kupić w dużo niższych kwotach.