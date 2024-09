Orange daje nielimitowany internet za złotówkę. Promocja jest tak dobra, że sam skorzystam

Drugą promocją w Flexie jest coś dla studentów. W przypadku studenckiego planu Flex sprawa jest prosta. Oprócz bazowych danych – na semestr jest do zgarnięcia łącznie 300 GB, czyli 50 GB każdego miesiąca. Aby skorzystać, trzeba być tylko studentem, aktywować pakiet studencki i wysłać zgłoszenie (w sekcji Odkryj) wybrać promocję i gotowe. Z promocji można skorzystać do 28.02.2025, czyli praktycznie do końca pierwszego semestru.