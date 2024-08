Żabka startuje z nową promocją. Bierzesz starter, dostajesz internet i kawusię

Zasada akcji jest prosta – kupując w Żabce starter do 24 września, otrzymacie kawę w gratisie. Siłą promocji nie jest jednak tylko to, co dodaje Żabka, ale to, co oferuje sam operator. Starter otwiera spore możliwości i to wcale nie za dużą kwotę. Kosztuje symboliczne 5 zł (to się chyba nigdy nie zmieni), trzeba go zarejestrować i aktywować pakiet.