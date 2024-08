Świetna promocja. Nie wykosztujesz się na smartfon i dostaniesz słuchawki w gratisie

Mowa zatem o smartfonach w zakresie cenowym od 1000 do 5500 zł. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że promocja wydaje się najkorzystniejsza w przypadku trzech pierwszych modeli, które nie kosztują zbyt wiele. Możliwość odebrania słuchawek o wartości 489 zł do smartfona, który kosztuje 999 zł (Galaxy A25), wydaje się naprawdę świetna! Podobna sprawa dotyczy Galaxy A35, który jest ok. 350 zł droższy.