Od zera do milionera. Sabotując konsole Xbox Microsoft spełnił wielkie marzenie swojego zarządu

ABK, zanim zostało przejęte przez Microsoft, dość szczegółowo informowało inwestorów, na czym zarabia dobrze, a na czym bardzo dobrze, zapewniając dużo danych. To, co zwraca uwagę, to liczba graczy mobilnych. Gry od wydawnictwa King stanowią istotną część całego ABK i to właśnie King - a nie twórcy Warcrafta czy Call of Duty - miał być głównym powodem przejęcia ABK, które zarazem jest największym przejęciem w historii branży IT. Wynika z tego, że przed przejęciem przez Microsoft sam King miał około 200 mln zaangażowanych miesięcznie graczy.