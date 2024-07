Xbox pozamiatał. Kultowa gra za darmo w Xbox Game Pass

Możesz wybierać między różnymi abonamentami, w zależności od tego, na czym chcesz grać i jakie dodatkowe funkcje cię interesują. Najlepszy (i najdroższy) jest Xbox Game Pass Ultimate, bo masz wtedy dostęp do wszystkiego – do gier na konsolę, PC i telefon, grania online ze znajomymi oraz jeszcze więcej gier dzięki EA Play. No i co najlepsze, co miesiąc dochodzą nowe tytuły, więc zawsze jest w co pograć. Teraz muszę ci powiedzieć, że pora zarezerwować co najmniej jeden wolny weekend w połowie sierpnia, bo do usługi trafi hit, który zgarnął serca recenzentów i graczy na całym świecie.