STALKER 2 z opóźnieniem, a ja na to: bardzo dobrze! Jest nowa data premiery

By nieco osłodzić gorzką wiadomość, ukraińska ekipa odpowiedzialna za grę STALKER 2 we współpracy z działem Xbox przygotowuje wielki, szczegółowy pokaz nadchodzącej produkcji. Prezentacja obędzie się 12 sierpnia i zobaczymy podczas niej tonę zupełnie nowego materiału, w tym wywiady, klipy making of, a także surowy gameplay pokazujący realizację całego zadania fabularnego.