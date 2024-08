Zapomnij o Uberze. Ten trik pozwolił mi zaoszczędzić fortunę w Nowym Jorku

Jedynym warunkiem jest korzystanie z tej samej karty lub urządzenia do płatności (np. Apple Pay) przez cały okres ważności biletu. ALE CO NAJLEPSZE, co wcale nie zadziwi posiadaczy Androidów, płacąc iPhone’em, nie musisz nawet odblokować go, jak przy typowej transakcji z Portfela Apple. Przykładasz do czytnika i już, płatność przechodzi bezproblemowo. Ot, twój iPhone to taka karta miejska.