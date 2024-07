Amerykanie odkryli przełomową technologię. Oto... kosz na śmieci

Ale to jeszcze nic. Amerykanie ciągle są w fazie opracowywania nowych technologii - koszów do recyklingu i na kompost. Obecnie nie są wymagane, ale zalecane. Podejrzewam, że jakby zabrać burmistrza Nowego Jorku nawet do mojego prowincjonalnego Lublina i pokazać mu 5 koszy na różne odpady, a następnie zawieźć go do najbliższej regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, to byłby przekonany, że został porwany przez obcą cywilizację, która pokazała mu najbardziej zaawansowane technologie.